Def: Boccia, la Destra è unita solo dal potere

21 luglio 2021

- "Questo flop in aula dimostra l'inconsistenza e l'inadeguatezza di una maggioranza attaccata con la colla, che per loro è la brama di potere". Lo ha detto alla "Stampa" Francesco Boccia, capogruppo del Pd al Senato, che percepisce da questo segnale politico uno scricchiolio, "perché queste sono crepe e le crepe sono di solito l'antipasto dei crolli". Il potere però tiene insieme le forze più disparate: "Il tema è dove ci sta portando un governo fatto da tre destre messe insieme per sete di potere, senza una visione di Paese, che ieri si sono viste all'opera tra Camera e Senato. Mentre in un ramo del Parlamento la maggioranza andava sotto, cosa mai successa prima, sul Documento di economia, nell'altro ramo tentava in maniera disperata di appropriarsi di altre caselle istituzionali, per accaparrarsi posti di potere nei vari rami della giustizia tributaria e amministrativa". "È inaccettabile - continua il capogruppo - questa prevaricazione istituzionale che non garantisce la parità di genere e i pesi delle opposizioni". Lo scivolone alla Camera può essere derubricato a incidente senza risvolti politici come dice la premier: "Se lei vuole minimizzare fa un errore, che hanno fatto altri premier in passato. Il dato politico è che quando una maggioranza va sotto c'è sempre un problema, anche quando è per sciatteria. È evidente che Forza italia e Lega non hanno la stessa visione di Fd'I, né lo stesso interesse, lo dimostrano le assenze e anche le posizioni che vengono prese: in ogni norma, malgrado siamo a inizio legislatura con una maggioranza che avrebbe i numeri per governare tranquillamente, loro sono spesso in disaccordo". (segue) (Res)