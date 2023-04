Def: Boccia, la Destra è unita solo dal potere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche sul decreto Cutro, per esempio: "Mentre Gasparri emendava quel decreto vergognoso integrando almeno i rilievi del Quirinale sugli obblighi internazionali che la destra voleva calpestare, il sottosegretario Molteni rispondeva stizzito e Fd'I diceva una cosa ancora diversa. Ciò dava il senso di che genere di maggioranza governi l'Italia. L'unica cosa che li unisce è governare solo attraverso le emergenze quotidiane, alimentando i conflitti e la rabbia sociale". Il governo arranca, ma non scende nei sondaggi: "Ma è evidente che questo governo, sapendo di essere minoranza nel Paese, risponde solo all'elettorato di destra. Di qui i provvedimenti che nessun italiano con una visione del futuro avrebbe chiesto, i decreti rave, contro le Ong, il decreto Cutro. Ogni norma non risponde ad una visione ma all'elettorato della Meloni", ha concluso Boccia. (Res)