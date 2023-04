Def: Rampelli, serve più responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La diretta video dell'Aula di Montecitorio lo ha immortalato incredulo, dopo essersi reso conto del risultato della votazione che lui stesso aveva appena proclamato. Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera di Fratelli d'Italia, stava guidando i lavori dell'Aula quando si è verificato l'incidente. "Sul momento era impossibile rendersi conto - spiega alla "Stampa" - i numeri arrivano in tempo reale, l'esito lo capisci alla fine". Per lui e per chi lo stava assistendo sono stati momenti di caos, ma "poi ho pensato che si sarebbe trovata una soluzione, facendo una nuova votazione". L'episodio non si può liquidare così: "No, è successa una cosa grave, non c'è giustificazione, quando è necessario bisogna essere presenti in Aula: in teoria, i numeri c'erano tutti per l'approvazione. Ma non è che i colleghi fossero in vacanza. Qualcuno non ha fatto in tempo ad arrivare dall'ufficio o dalle commissioni. C'è chi lavora anche lì, magari per organizzare le sedute successive. Magari sul momento non si sono resi conto". E' saltato lo scostamento di bilancio, non un dettaglio: "Cerchiamo di non drammatizzare, anche voi giornalisti avete fatto confusione, avete scritto che era stato bocciato il Def. Mentre non è stato bocciato nulla: è stata respinta, perché non è stata raggiunta la maggioranza assoluta, una semplice relazione di indirizzo". (segue) (Res)