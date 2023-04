Def: Rampelli, serve più responsabilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Di fronte all'accaduto - osserva inoltre Rampelli - bisogna far prevalere il senso di responsabilità, anche da parte delle opposizioni. Non a caso sullo scostamento di bilancio si sono, per lo più, astenute. Qualcuno si è anche sbagliato. Italia Viva al Senato, sullo stesso punto, aveva votato a favore, mentre stavolta hanno votato contro. Ma era per dire che tutti sanno che lo scostamento è quasi un atto dovuto, senza il quale nessun governo può fare un Def e una legge di bilancio". Si aspettava più collaborazione: "Potevano favorire la replica immediata del voto. Il regolamento non prevede in questi casi come si debba procedere, precedenti non ce n'erano, quindi ci si poteva allineare a casi analoghi. Se fossi stato all'opposizione, avrei mostrato più collaborazione", ha concluso Rampelli. (Res)