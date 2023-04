Lavoro: Bombardieri (Uil), il decreto non va

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo maggio "sarà soprattutto una giornata di mobilitazione e di rivendicazione", dice ad "Avvenire" il segretario della Uil Pierpaolo Bombadieri che critica il decreto annunciato per i prossimi giorni dal governo e rilancia la questione salariale come decisiva per il futuro del Paese. C'è poco da festeggiare: "Le condizioni oggettive dei lavoratori e della dignità del lavoro oggi in Italia - osserva il segretario - non sono tali da poter parlare di festa. Non lo sono per chi deve cercare un posto di lavoro e per i tanti giovani che non lo trovano, non lo sono per i tantissimi precari e per quegli oltre 4 milioni di lavoratori che hanno un reddito inferiore a 12mila euro annui lordi. Ma non lo sono neanche per gli altri lavoratori, che hanno perso il 10 per cento di potere d'acquisto, e per i pensionati, in difficoltà perché non ce la fanno con l'assegno troppo basso o perché la legge sulla non autosufficienza non riesce a dare una mano". Nel decreto sul lavoro ci sarà un nuovo taglio del cuneo fiscale: "Da quello che emerso finora c'è un taglio del cuneo fiscale da 3 miliardi e mezzo che poi in busta paga significa 15-20 euro al mese. Questa per noi è una cifra insufficiente perché l'inflazione al 10 per cento si è mangiata una mensilità di salario. Quindi serve un intervento più forte trovando i soldi dove ci sono, estendendo le tasse sugli extraprofitti ad esempio alle banche o alle Big Pharma. Poi il governo dovrebbe intervenire per favorire il rinnovo dei contratti di categoria detassando gli aumenti e condizionando i grandi settori economici che non rinnovano i contratti". (segue) (Res)