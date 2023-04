Lavoro: Bombardieri (Uil), il decreto non va (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quel che riguarda invece l'intervento sui contratti a termine: "Leggiamo che c è l'intenzione di allargare fino a tre anni la possibilità di reiterare i contratti a tempo. E' un errore, c'è già troppa precarietà in questo Paese. Noi siamo per l'esempio spagnolo che ha abolito i contratti temporanei se non attraverso la contrattazione. Sembra poi che le causali potranno essere asseverate non solo dalla contrattazione nazionale ma anche da organizzazioni non rappresentative, quelle per intenderci che firmano contratti pirata, e persino dai Consigli provinciali dei consulenti del lavoro. La ministra Calderone li conosce bene e ha dato anche a loro questa possibilità". Decreto a parte, il Def e il nuovo Patto di stabilità europeo lasciano pochi margini di intervento al governo per la legge di bilancio: "Da due anni abbiamo lanciato una campagna contro il Patto di stabilità chiedendo che ne fossero cambiati i criteri. Quello che leggiamo oggi dimostra che molte delle azioni del governo rischiano di essere solo propaganda", ha concluso Bombardieri. (Res)