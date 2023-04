Bahrein-Cina: opportunità di cooperazione in settori istruzione, agricoltura e pesca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Municipalità e dell’Agricoltura del Bahrain, Wael bin Nasser al Mubarak, ha incontrato ieri a Manama il nuovo ambasciatore della Cina, Ni Ruchi, con il quale ha discusso delle opportunità di stabilire una cooperazione bilaterale nei settori dell’istruzione, dell’agricoltura e della pesca. Lo ha riferito il quotidiano bahrenita “The Daily Tribune”. Nel corso dell’incontro, l’attenzione si è concentrata in particolare sulle possibilità di istituire una collaborazione nella ricerca universitaria, soprattutto nei programmi che possono apportare beneficio a entrambi i Paesi. Ruchi ha elogiato i progressi compiuti dal Bahrein in diversi settori, in particolare l’agricoltura e la gestione delle risorse marittime. In questi campi, Pechino è disposta a mettere a disposizione di Manama le proprie competenze. L’ambasciatore cinese, infine, ha incontrato la ministra della Gioventu del Bahrein, Rawan bint Najeeb Tawfeeqi, per parlare delle opportunità di creare partenariati nei programmi per la gioventù. (Res)