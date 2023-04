Serbia: "B92", ricoverato il presidente Vucic, nessuna informazione sul suo stato di salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, è stato ricoverato d'urgenza in ospedale. E' quanto riferito da diversi media serbi, fra cui l'emittente televisiva "B92". Stando a quanto riportato, Vucic è stato ricoverato in ospedale, ma non all'Accademia medica militare (Vma), come è stato scritto sui social su alcuni profili associati a gruppi di opposizione. Secondo la stampa serba, le informazioni riportate online - secondo cui Vucic sarebbe stato ricoverato in ospedale per la seconda volta in venti giorni - sono da considerare come vera disinformazione sullo stato di salute del capo dello Stato. Quanto riportato su "B92", tuttavia, non chiarisce al momento in quali condizioni versi il presidente serbo. Il quotidiano di Belgrado "Blic", tuttavia, riporta questa mattina che Vucic visiterà oggi il distretto di Zajecar. Il programma della visita prevede un giro fra alcuni stand espositivi con prodotti locali e un discorso del presidente. Vucic dovrebbe visitare anche Knjazevac dove è prevista una visita in alcune aziende agricole e una conversazione con i frutticoltori, nonché una visita alla fabbrica di mobili Mobi e un colloquio diretto con alcuni cittadini locali.(Seb)