Ucraina: attacco notturno russo contro diverse regioni causa sei vittime e 13 feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa notte, le forze russe hanno lanciato un attacco missilistico contro diverse regioni dell'Ucraina, causando almeno sei vittime e 13 feriti. Lo ha affermato su Facebook il direttore della Polizia nazionale, Ihor Klymenko. In particolare, a Uman, nella regione di Cherkasy, i bombardamenti hanno colpito tre condomini, causando la morte di quattro persone e il ferimento di altre otto. I servizi di soccorso continuano a rimuovere le macerie. Inoltre, secondo Klymenko, nella città di Dnipro, nella regione di Dnipropetrovsk, sono morti una donna e il suo bambino di tre anni. Infine, a Ukrajinka, città situata nella regione di Kiev, ancora due persone hanno riportato ferite. Come ha riferito su Telegram l'aeronautica ucraina, l'attacco è stato lanciato verso le 4 del mattino (le 3 in Italia) dai caccia Tu-95. La difesa aerea dell'Ucraina ha abbattuto 21 dei 23 missili da crociera Kh-101 e Kh-555, nonché due droni. (Kiu)