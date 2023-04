Imprese: Eni, utile operativo adjusted a 4,6 miliardi di euro nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo trimestre 2023 il gruppo Eni ha conseguito l’utile operativo adjusted di 4.641 milioni di euro con una riduzione dell’11 per cento rispetto al primo trimestre 2022 dovuta principalmente al settore Exploration and Production (-36 per cento a 2.789 milioni di euro) per effetto dei minori prezzi di realizzo delle produzioni a causa della flessione dei prezzi di riferimento del petrolio e del gas naturale nonché del deconsolidamento delle società operative angolane conferite alla JV Azule nel terzo trimestre del 2022. Lo rende noto il Consiglio di amministrazione di Eni, che ha approvato i risultati consolidati del primo trimestre 2023. I risultati di gruppo sono stati sostenuti dalla performance di Global Gas and Lng Porfolio (+47 per cento a 1.372 milioni di euro) grazie alle attività di ottimizzazione e di trading, e dall’andamento di Sustainable Mobility and Refining (in aumento di 239 milioni di euro). Nel primo trimestre 2023 l’utile netto adjusted di competenza degli azionisti Eni è stato di 2.907 milioni di euro in riduzione di 363 milioni di euro rispetto al primo trimestre 2022 (-11 per cento), a causa della flessione dello scenario energetico in parte compensato dal miglioramento della gestione industriale. (Rin)