Argentina: Cristina Kirchner, "Ho già dato quello che dovevo dare" (2)

- "Vengono a dirci che quello che è fallito anni fa oggi può essere la soluzione", ha commentato Kirchner. "Credetemi, abbiamo bisogno di un programma governativo. Dobbiamo vedere come gestiremo le nostre risorse, dobbiamo sapere cosa faremo con il litio", ha detto la vicepresidente, che ha menzionato il programma che il governo cileno ha presentato la scorsa settimana per nazionalizzare tale risorsa. "Dobbiamo definire come gestiremo ciò che accadrà dopo l'inaugurazione del gasdotto "Néstor Kirchner" con (il giacimento di petrolio) Vaca Muerta, ma dobbiamo anche sapere che non ci sono soluzioni miracolose", ha affermato. "Ci salveranno il lavoro, la tecnologia, l'innovazione, prendersi cura delle risorse e generare una distribuzione del reddito, che riproduce una società più giusta ed equa", ha concluso la vicepresidente. (Abu)