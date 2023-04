Usa-Corea del Sud: Yoon al Congresso, "assieme siamo bussola della libertà" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viaggio di Stato intrapreso da Yoon negli Stati Uniti lunedì coincide col 70mo anniversario dell'alleanza tra i due Paesi, ed è culminato mercoledì in un vertice e in una cena di Stato alla Casa Bianca. Oggi Yoon terrà un discorso all'Università di Harvard. Alla Casa Bianca i due capi di Stato hanno concordato il rafforzamento dell'impegno di Washington a difendere la Corea del Sud con la piena forza della sua deterrenza estesa convenzionale e strategica, e la cooperazione al rafforzamento delle catene di fornitura dei semiconduttori. Yoon è accompagnato a Washington da una delegazione imprenditoriale di 122 persone, che include i vertici dei principali conglomerati coreani, incluso il presidente esecutivo di Samsung Electronics Lee Jae-yong, il presidente di Sk Group Chey Tae-won e il presidente di Hyundai Motor Group, Euisun Chung. (Was)