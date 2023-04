Giappone: 1,8 miliardi di dollari in sussidi per batterie e chip

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone stanzierà sino a 1,8 miliardi di dollari in sussidi per proteggi legati allo sviluppo e produzione di batterie di accumulo e microchip. Lo ha annunciato oggi il ministro dell'Economia, del commercio e dell'industria giapponese, Nishimura Yasutoshi. Nello specifico, il governo intende stanziare sino a 184,6 miliardi di yen (1,38 miliardi di dollari) in sussidi per otto progetti legati alle batterie di accumulo, e 56,4 miliardi di yen per due progetti nel settore dei semiconduttori. Tra i progetti in questione figura uno stabilimento per la produzione di batterie del costruttore di auto Honda Motor Co. e di Gs Yuasa Corp. "Ci aspettiamo che questo sforzo conduca a una fornitura stabile di batterie di accumulo e nella promozione della trasformazione verde", ha dichiarato Nishimura. (Git)