Ucraina: anziano giapponese apre caffetteria gratuita a Kharkiv

- Un 75enne giapponese, Tsuchiko Fuminori, ha aperto una caffetteria gratuita a Kharkiv, in Ucraina, per aiutare la popolazione locale vittima della guerra. Lo riferiscono i media giapponesi, secondo cui l'uomo si è recato nella città dell'Ucraina orientale lo scorso anno, con l'intenzione di aiutare le vittime dell'invasione russa. Osservate in prima persona le condizioni di vita della popolazione locale, il 75enne ha deciso di restare. Per mesi è vissuto in una stazione della metropolitana e ha lavorato come volontario alla distribuzione di cibo. Assieme a un ucraino conosciuto sul posto, ha recentemente inaugurato una caffetteria gratuita nel quartiere di Saltivka, grazie a donazioni ottenute dai cittadini giapponesi attraverso i social media. "Per sette mesi, da giugno a dicembre, sono rimasto nella metro, dormendo e mangiando sotto terra, assieme a tanti ucraini", ha dichiarato Fuminori. La sua caffetteria, che ha battezzato "FuMi Caffe", serve circa 500 clienti ogni giorno. (Git)