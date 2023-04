Ucraina: forze russe hanno sgombrato una base nella Crimea settentrionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate russe hanno sgombrato una base militare nel nord della penisola di Crimea, che sino allo scorso febbraio ospitava decine di mezzi corazzati, carri armati e pezzi d'artiglieria. Lo scrive l'emittente televisiva "Cnn", che pubblica una serie di fotografie satellitari della base militare sita vicino alla cittadina di Medvedivka, non lontano dal confine tra la penisola e la regione di Kherson. Foto satellitari scattate tra gennaio e febbraio mostrano l'elevata concentrazione di mezzi militari, oltre a una vasta rete di trincee e strutture difensive. Fotografie più recenti, scattate dal satellite europeo Sentinel 2 il 27 marzo, mostrano però che nelle ultime settimane il sito militare è stato quasi svuotato. Non è chiaro, secondo la "Cnn", dove la Russia abbia riposizionato i mezzi militari, ma da settimane Kharkiv è indicata come probabile bersaglio dell'offensiva primaverile organizzata dalle forze armate ucraine, che puntano a isolare proprio la Crimea dalle regioni dell'Ucraina orientale occupate dalle forze russe. (Was)