Libano: ministro Esteri Iran incontra rappresentanti dei partiti presso sede ambasciata

- Il ministro degli Esteri dell’Iran, Hossein Amir-Abdollahian, in visita ufficiale a Beirut da mercoledì, ha incontrato i rappresentanti di diversi partiti politici libanesi, presso la sede dell’ambasciata iraniana a Beirut. Lo ha riferito ieri l’emittente libanese “Lbc”, secondo la quale sull’incontro hanno pesato alcune assenze eccellenti. In primo luogo quella del partito Forze libanesi, guidato dall’esponente maronita, Samir Geagea, che non è stato invitato poiché fu autore, nel 1982, durante la guerra civile, del rapimento di quattro diplomatici iraniani, a nord di Beirut. In secondo luogo, ha pesato l’assenza del partito falangista Kataeb, di Sami Gemayel, che non ha risposto all’invito per la sua posizione contraria a qualsiasi intromissione di Teheran in Libano. Similmente, il deputato Yassin Yassin, a capo del movimento “Sahlouna wal Jabal” (“la nostra pianura e le montagne”, emistichio dell’inno nazionale libanese), che ha motivato la propria assenza spiegando che ci sarebbe stato un “conflitto” tra l’incontro con un funzionario della Repubblica islamica e la sua “agenda politica riformista”. (Lib)