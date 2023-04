Iraq: premier Sudani invitato al vertice mondiale su azione per il clima a Dubai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’Iraq, Mohammed Shia al Sudani, ha ricevuto dall’emiro di Dubai e vice presidente degli Emirati Arabi Uniti (Eau), Mohammed bin Rashid Al Maktoum, l’invito ufficiale a partecipare al vertice mondiale sull’azione per il clima. Lo ha riferito ieri l’agenzia di stampa irachena “Shafaq”, citando un comunicato dell’ufficio per i media del presidente della Repubblica iracheno. Il vertice segnerà l’inizo della Conferenza sul clima, ospitata dall’emirato di Dubai, uno degli Emirati Arabi Uniti, il primo e il 2 dicembre 2023. Durante il colloquio, inoltre, al Sudani e Mohammed bin Rashid hanno discusso delle relazioni tra l’Iraq e gli Eau e delle modalità per svilupparle, in particolare a livello economico e degli investimenti. A questi ultimi, infatti, il governo federale di Baghdad ha attribuito un ruolo importante nel suo programma politico. (Irb)