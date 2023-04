Ucraina: attacchi russi colpiscono Dnipro, Kiev e la regione di Cherkasy, due vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli attacchi aerei russi nelle prime ore di questa mattina in Ucraina hanno colpito Uman, una città nella regione di Cherkasy, oltre che Dnipro e Kiev, causando la morte di almeno due persone. Secondo quanto riferito su Telegram da Ihor Taburets, governatore della regione di Cherkasy, due attacchi aerei russi a Uman hanno colpito un edificio residenziale e un magazzino e almeno cinque persone sono rimasti ferite. Il bilancio più grave, tuttavia, si registra a Dnipro, dove una giovane donna e un bambino di tre anni sono stati uccisi a causa di alcuni attacchi "ad alta precisione", secondo quanto riferito dal sindaco della città su Telegram. La Russia ha anche lanciato un attacco missilistico contro Kiev, il primo attacco di questo genere contro la capitale da 51 giorni, ha comunicato l'amministrazione della città su Telegram. "Il bombardamento è stato effettuato da aerei dell'aviazione strategica. Secondo i dati preliminari, 11 missili da crociera sono stati distrutti nello spazio aereo di Kiev. Oltre ai missili, sono stati abbattuti altri due droni (il modello è in fase di definizione)", si legge nel messaggio. Non sono state segnalate vittime causate dall'attacco a Kiev, ha aggiunto l'amministrazione della città. (Kiu)