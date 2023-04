Giordania: tribunale israeliano respinge l’appello chiesto dai legali di Adwan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale israeliano dove si celebra il processo al deputato giordano, Imad al Adwan, arrestato dalle forze di sicurezza dello Stato di Israele lo scorso 23 aprile, ha respinto la richiesta di appello presentata dai suoi legali, aggiornando la seduta a domenica prossima. Lo ha riferito ieri l’emittente giordana “Al Mamlaka”. L’ambasciatore della Giordania a Tel Aviv, Ghassan al Majali, accompagnato dal console, ha visitato al Adwan, che gli ha assicurato di essere in buona salute e di non aver subito alcun maltrattamento, né fisico, né psicologico. Il deputato, inoltre, ha chiesto ad al Majali di rassicurare la sua faliglia sulle sue buone condizioni di salute, come ha reso noto il portavoce del ministero degli Esteri e degli Espatriati della Giordania, Sinana al Majali. Adwan era stato fermato dalle forze di sicurezza israeliane, al confine tra Israele e Giordania, mentre cercava di contrabbandare nello Stato ebraico un carico di armi leggere e 100 chili d'oro. Il deputato aveva cercato di oltrepassare il confine utilizzando il suo passaporto diplomatico. Fermato al valico di frontiera di Allenby tra i due Paesi, era stato fermato e messo agli arresti. All'interno di tre borsoni trovati in suo possesso, Adwan cercava di trafugare in Israele 12 fucili d'assalto, 27 pistole Sig Sauer, 167 pistole Glock e 100 chili d'oro. (Res)