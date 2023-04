Usa: collisione tra due elicotteri militari in Alaska, morti tre piloti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre piloti dell'Esercito degli Stati Uniti hanno perso la vita a seguito dello schianto di due elicotteri d'attacco Ah-64 Apache verificatosi ieri nei pressi di Healy, in Alakska, circa 400 chilometri a nord della capitale statale di Anchorage. Lo riferiscono i media statunitensi, secondo cui l'incidente ha coinvolto due elicotteri dell''11ma Divisione aviotrasportata di stanza a Fort Wainwright, di ritorno da una missione di addestramento. I dettagli dell'incidente sono oggetto di indagine, ma si sospetta una collisione in volo tra i due velivoli. Il mese scorso nove militari hanno perso la vita a seguito della collisione tra due elicotteri Black Hawk durante un volo notturno di addestramento nel Kentucky. (Was)