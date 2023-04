Def: D'Orso (M5s), da maggioranza giochetti indecenti ma noi non gli lasciamo spazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In commissione Giustizia alla Camera "il governo ha mandato il sottosegretario Delmastro, una evidente provocazione. Forse il loro intento era quello di indurre le opposizioni ad abbandonare i lavori così da lasciare campo libero ai loro giochetti indecenti. Evidentemente non gli è bastata la figuraccia di oggi, hanno voluto aggiungere un'altra pagina indegna. Noi del Movimento 5 Stelle non ci prestiamo a questa farsa targata Meloni. Se volevano approvarsi da soli il parere in pochi secondi, non glielo abbiamo consentito: abbiamo preteso che ascoltassero le nostre osservazioni. Così funziona nelle assemblee democratiche". Lo sottolinea Valentina D'Orso, capogruppo M5s in commissione Giustizia alla Camera. (Rin)