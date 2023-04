Medio Oriente: Lega araba condanna congratulazioni von der Leyen per anniversario Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Lega degli Stati arabi, Ahmed Aboul Gheit, ha condannato il discorso pronunciato dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che "si è congratulata con Israele per il suo anniversario" dell'indipendenza. "Questo discorso non è solo offensivo per i palestinesi e la loro sofferenza storica dalla Nakba, ma riflette anche una completa identificazione con la narrativa israeliana, il che è deplorevole", ha detto Aboul Gheit in un comunicato stampa. "Le dichiarazioni della presidente della Commissione Europea che si congratulano con Israele hanno palesemente ignorato la realtà dell'occupazione e delle sue pratiche, che derubano i palestinesi dei loro diritti, espellendoli dalle loro terre e adottando altre pratiche che violano le carte dei diritti umani a cui i funzionari europei devono sempre fare riferimento nei loro discorsi", ha detto Aboul Gheit. "Il discorso di Von der Leyen è stato privo di qualsiasi riferimento alla necessità di lavorare per porre fine all'occupazione e accelerare la creazione di uno Stato palestinese", ha affermato Abu Al Ghiti, aggiungendo che "queste posizioni incoraggiano i governi israeliani a persistere nella loro posizioni ostinate che rifiutano la logica di una soluzione politica". (Cae)