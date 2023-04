Italia-Usa: consolato a Detroit finalista ai Mad Awards di “Interior Design Magazine” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso settembre, l'Italia è stata la prima nazione al mondo a creare uno spazio istituzionale nel metaverso. Il consolato d'Italia a Detroit, grazie alla console Allegra Baistrocchi, ha dato vita al progetto LoveITDetroit nell'ambito del Detroit Month of Design. Il progetto ha messo in mostra i migliori brand italiani, nei settori che più rappresentano la creatività italiana: moda, cibo, arredamento, automotive, interior design, e tutti i settori che hanno al cuore l'innovazione. Lo spazio fisico, curato dal celebre architetto Roberto Palomba di Palomba Serafini Associati PS+A, è stato replicato nel metaverso dall'azienda torinese Wedoo, in collaborazione con Amazon Web Services. Questo spazio digitale ha permesso ai visitatori di vivere un'esperienza personale con il proprio avatar per esplorare la mostra, interagire con i marchi e scoprire i temi dell'eccellenza italiana. Un progetto davvero unico che ha portato l'Italia, da Detroit, sulla scena internazionale dell'innovazione.“Con il Metaspace LoveItDetroit, l'eccellenza del design italiano va oltre l'ultima frontiera dell'innovazione tecnologica”, ha affermato l'ambasciatrice d'Italia negli Stati Uniti Mariangela Zappia, sottolineando come questo progetto esalti l'incredibile capacità dell'Italia di coniugare tradizione e innovazione, qualità che caratterizzano il nostro Paese come “eterno innovatore”. (segue) (Was)