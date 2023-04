Usa: Trump attacca Biden, è disgustosamente incompetente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha attaccato nuovamente il suo successore, Joe Biden, definendolo “disgustosamente incompetente”. Durante un discorso ai suoi seguaci a Manchester, in New Hampshire, l’ex presidente Usa ha sottolineato il suo ampio vantaggio nei sondaggi in vista delle primarie repubblicane per le elezioni presidenziali del 2024, affermando che Biden “non ha idea di quello che sta facendo”. Trump ha attaccato l’amministrazione citando un tasso di inflazione ancora molto elevato, soprattutto per quanto riguarda la benzina e i generi alimentari, criticando il governo federale per la gestione inadeguata del ritiro dei militari Usa dall’Afghanistan. “Dopo un mandato così ridicolo, è impossibile anche solo pensare di candidarsi nuovamente”, ha aggiunto. (Was)