Argentina: Cristina Kirchner, "Ho già dato quello che dovevo dare"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente dell'Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, non ha fornito dettagli in merito al suo futuro elettorale, ma ha affermato ieri di aver "già dato quello che dovevo dare", durante un incontro per commemorare il 20esimo anniversario della vittoria di Nestor Kirchner alle elezioni presidenziali. "Tutte le forze politiche devono accordarsi affinché il Paese funzioni normalmente", ha detto la vicepresidente dell'Argentina al Teatro argentino di La Plata, capoluogo della provincia di Buenos Aires, dove è stata presentata la "Escuela justicialista Néstor Kirchner" che mira a "formare quadri politici". "In questa Argentina circolare, è come se il passato riapparisse nel presente. Oggi figure, idee e fatti del passato sembrano voler tornare nel presente per condizionare il futuro. Siamo in un momento in cui il passato diventa presente e forse vanifica il futuro", ha affermato Fernández de Kirchner, che ha paragonato quanto accaduto nell' Argentina durante la crisi del 2001 con quanto potrebbe accadere se l'economia fosse dollarizzata, come proposto dal partito di estrema destra di Javier Milei. (segue) (Abu)