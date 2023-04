Usa-Corea del Sud: Yoon al Congresso, "assieme siamo bussola della libertà"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, ha promesso che la Corea del Sud sarà al fianco degli Stati Uniti nella promozione e nella difesa della libertà, durante un discorso tenuto ieri di fronte alle camere riunite del Congresso federale Usa. "Assieme agli Stati Uniti, la Corea del Sud assumerà un ruolo di 'bussola della libertà'. Tutelerà e amplierà la libertà dei cittadini di tutto il mondo", ha dichiarato il presidente. Durante il suo intervento, il presidente coreano ha sottolineato la rapida espansione delle relazioni bilaterali oltre gli affari politici, e il ruolo delle aziende sudcoreane come creatrici di lavoro negli stati Uniti. Yoon ha anche ribadito l'impegno a lavorare per il ripristino delle relazioni tra il suo Paese e il Giappone: "accelerare" la cooperazione trilaterale con Tokyo è necessario a "far fronte alle crescenti minacce nucleari della Corea del Nord", ha spiegato il presidente. Riferendosi proprio alla Corea del Nord e al conflitto in Ucraina, Yoon ha dichiarato che "l'esperienza della Corea ci mostra quanto sia importante la solidarietà tra le democrazie. La Corea del Sud sarà solidale con il mondo libero". Il discorso tenuto ieri da Yoon è stato il primo di un presidente coreano di fronte alle camere riunite del Congresso federale Usa da oltre un decennio. (segue) (Was)