Usa: Kennedy Jr. su ricandidatura Biden alla Casa Bianca, "con lui disaccordo fondamentale"

Robert F. Kennedy Jr., nipote dell'ex presidente Usa John F. Kennedy che ha recentemente annunciato la propria candidatura alle primarie del Partito democratico in vista delle elezioni presidenziali Usa 2024, ha criticato il presidente Joe Biden, commentando la decisione di quest'ultimo di candidarsi per un secondo mandato alla Casa Bianca. "Non ho alcuna intenzione di condurre una campagna meschina nei confronti di Joe Biden. Sono stato suo amico per 40 anni", ha detto Kennedy. "Sono grato per il servizio suo e della sua famiglia al nostro Paese. Tuttavia, sono in fondamentale disaccordo con lui in merito alla direzione del Paese", ha detto Kennedy, noto per la sua attività di avvocato ambientalista, le sue posizioni pacifiste e le sue teorie sulla pericolosità dei vaccini. "Io non voglio che a governare il Paese sia Wall Street. Non voglio che i neoconservatori dettino la nostra politica estera.