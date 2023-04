Usa: Kennedy Jr. su ricandidatura Biden alla Casa Bianca, "con lui disaccordo fondamentale" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non mi piace la censura, e sono scettico nei confronti dei conflitti armati", ha detto il candidato democratico. Gli ultimi sondaggi pubblicati negli Usa danno Biden in significativo vantaggio sugli altri potenziali candidati democratici alla Casa Bianca, ma Kennedy, spesso criticato come sostenitore di teorie della cospirazione, godrebbe secondo l'Emerson College del sostegno del 21 per cento dell'elettorato democratico. Ieri Kennedy ha lamentato di essere stato "costantemente attaccato dai media mainstream" nell'arco degli ultimi tre anni, ma ha riconosciuto di aver avuto nei giorni scorsi spazio sufficiente da parte dell'informazione per esprimere le proprie posizioni. "Penso che molta gente inizi a ricordare che non sono uno svitato. (...) Penso che la gente voglia qualcosa di diverso". (Was)