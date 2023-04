Giappone: Kishida, donne dovrebbero occupare 30 per cento dei vertici delle grandi aziende (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone punta ad attirare investimenti esteri diretti del valore di 100 mila miliardi di yen (750 miliardi di dollari) entro il 2030, oltre a talenti stranieri e lavoratori da remoto, i cosiddetti "nomadi digitali". Gli obiettivi sono parte di un piano d'azione presentato da Tokyo per sostenere la crescita economica e la competitività globale. L'obiettivo numerico è circa doppio rispetto ai 46.600 miliardi di yen di investimenti attirati dal Giappone alla fine del 2022. Il Giappone utilizzerà fondi e altre risorse per attirare investimenti in aree strategiche quali i semiconduttori, la digitalizzazione, la tecnologia verde e la sanità, e per coltivare le necessarie risorse umane attraverso la cooperazione tripartita di governo, aziende e mondo accademico. La trasformazione verde e digitale è al centro dei piani del primo ministro Fumio Kishida teso a innescare un ciclo virtuoso di crescita e redistribuzione della ricchezza. (Git)