Sudan: le Forze armate tedesche hanno completato il ritiro

- Le Forze armate tedesche (Bundeswehr) hanno completato il ritiro dal Sudan, dove avevano inviato un contingente per fornire sicurezza e assistenza alle operazioni di evacuazione da Khartum. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, gli ultimi militari sono decollati su un Airbus A400 M della Luftwaffe da un aeroporto presso la capitale sudanese. L'aereo da trasporto militare ha effettuato uno scalo presso la base di Al Asraq, in Giordania, per poi rientra in Germania. Con i militari tedeschi, a bordo vi erano 65 civili. Durante le operazioni di evacuazione da Khartum, la Bundeswehr ha fatto uscire dal Sudan un totale di 780 persone provenienti da oltre 40 Paesi, di cui 230 dalla Germania. Nella giornata di ieri 26 settembre, il Bundesta ha approvato in via retroattiva la missione della Bundeswehr in Sudan, in cui sono stati mobilitati mille effettivi. La conclusione del mandato è stata stabilita al 31 maggio prossimo, con una forza di massimo 1.600 militari. (Geb)