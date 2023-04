Brasile: la cinese Great Wall Motors avvia la produzione di Pickup ibrida a etanolo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel paese produrrà esclusivamente modelli elettrici e ibridi. Nella prima fase dell'investimento, che prevede l'avvio delle attività, verranno assunti 2mila lavoratori. L'azienda prevede inoltre, in questa fase, di generare 8mila posti di lavoro nell'indotto. La casa automobilistica cinese intende esportare veicoli prodotti in Brasile nei mercati al di fuori dell'America latina. La società sta preparando anche un centro di ricerca in Brasile dove intende stringere partnership con le università. L'azienda ha scelto il Brasile perché il Paese è tra i dieci maggiori mercati e produttori di veicoli al mondo ed è il più grande mercato dell'America latina. (segue) (Brb)