Italia-Usa: consolato a Detroit finalista ai Mad Awards di “Interior Design Magazine”

- La prestigiosa pubblicazione “Interior Design Magazine” ha consegnato i primi Mad Awards (Metaverse architecture and design) del settore, celebrando tutto ciò che è design e architettura in un modo “fuori da questo mondo”, come ha affermato Cindy Allen, editrice della rivista. Il consolato d’Italia a Detroit, riferisce una nota, è stato entusiasta di essere stato tra i progetti nominati al premio, con il proprio metaverso LoveITDetroit, che già in passato ha ricevuto apprezzamenti significativi per il suo approccio unico all'architettura e al design nel mondo virtuale. I Mad Awards riconoscono risultati eccezionali nella creazione di mondi virtuali e il consolato è onorato di essere stato tra i finalisti insieme ad alcuni dei designer e architetti più rinomati e innovativi del settore. (segue) (Was)