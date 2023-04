Italia-Usa: consolato a Detroit finalista ai Mad Awards di “Interior Design Magazine” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la Console Baistrocchi, questa iniziativa digitale è partita con un obiettivo preciso. “Mettere in mostra il nostro Paese altamente innovativo e tecnologico, garantendo inclusività e accessibilità senza barriere, e offrendo così un'esperienza immersiva a un numero infinito di potenziali visitatori: il consolato d'Italia a Detroit è impegnato ad esplorare modi nuovi e all’avanguardia per promuovere lo scambio culturale e la collaborazione tra l'Italia e gli Stati Uniti”, ha detto, aggiungendo che LoveITDetroit è solo una delle tante iniziative che “abbiamo intrapreso per portare la bellezza e la ricchezza della cultura italiana a un pubblico più vasto”. La candidatura ai Mad Awards è avvenuta in collaborazione con Haworth, gruppo di fama mondiale con sede nel Michigan che possiede alcuni dei marchi italiani più prestigiosi che sono stati esposti, quali Poltrona Frau, Capellini e Cassina. L'amministratore delegato di Haworth, Franco Bianchi, a cui lo scorso anno è stato consegnato dalla console Baistrocchi il titolto di Maestro dell'Ordine della Stella al Merito, una delle più alte onorificenze che il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, possa conferire, ha commentato: “La nostra partnership con il consolato dimostra il nostro impegno verso il design e l'innovazione e il sostegno alle iniziative del design italiano”. (Was)