Regno Unito-Italia: Sunak mostra a Meloni ufficio e archivio Thatcher a Downing Street

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine del bilaterale e della firma del memorandum d'intesa (Mou), il premier britannico Rishi Sunak e il presidente del Consiglio Meloni si sono trasferiti in quello che fu l'ufficio di Margaret Thatcher, dove hanno preso visione di materiali di archivio, recentemente declassificati dell’ex Primo ministro. I documenti generalmente non sono accessibili al pubblico e fanno parte della raccolta della Baronessa Thatcher depositata presso il Churchill Archives Centre di Cambridge, uno dei più grandi e significativi archivi politici del Novecento. L’invito a visitare questi Archivi testimonia il grande rispetto per l’Italia e il suo Presidente del Consiglio. Le carte presenti vanno dall'infanzia di Margaret Thatcher ai suoi ultimi giorni e includono decine di migliaia di fotografie, oltre ad una vasta raccolta di ritagli di giornale e registrazioni audio e video di eventi pubblici e privati. (segue) (Rin)