Regno Unito-Italia: Sunak mostra a Meloni ufficio e archivio Thatcher a Downing Street (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In un'epoca in cui le fake news possono diffondersi in tutto il mondo, ora più che mai c’è bisogno di un’informazione affidabile e fattuale come quella di Agenzia Nova" Jil Morris

Ambasciatore del Regno Unito in Italia

22 luglio 2021

- L'archivio include inoltre le carte relative al periodo in cui era segretaria all'istruzione (1970-74) e rari documenti sulla sua campagna per la leadership del partito nel 1974-75, oltre alla sua agenda degli appuntamenti dal 1962 in poi, il che permette di avere un quadro molto completo del modo in cui Thatcher organizzava il proprio tempo. La parte più consistente della collezione si riferisce al periodo della leadership del Partito conservatore (1975-90). I documenti sulla premiership (1979-90) sono ancora più numerosi. La loro organizzazione riflette il modo in cui il numero dieci di Downing Street organizzava gli affari del Primo Ministro, distinguendo nettamente le questioni ufficiali da quelle di partito e personali. Alcune carte le ha viste con Edward Llewellyn, ambasciatore del Regno Unito in Italia, che ha lavorato con la Thatcher direttamente e le ha mostrato una bozza di discorso scritta da lui e completamente cassata dalla Thatcher. (Rin)