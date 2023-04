Usa-Corea del Sud: Austin incontra presidente Yoon al Pentagono, focus su deterrenza e sicurezza regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, ha incontrato al Pentagono il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, a cui ha ribadito il “sostegno incrollabile” di Washington alla sicurezza di Seul e alla partnership bilaterale nel campo della difesa. Austin ha anche sottolineato la cooperazione tra i due Paesi nel campo della deterrenza, che prevede il dispiegamento di tutti gli strumenti a disposizione degli Usa in campo nucleare e missilistico. Entrambe le parti hanno accolto positivamente la Dichiarazione di Washington, firmata da Yoon e dal presidente Joe Biden durante la recente visita di Stato alla Casa Bianca, per rafforzare la deterrenza nei confronti della minaccia nordcoreana. Le parti hanno anche discusso una serie di temi nel campo della sicurezza nella regione della penisola coreana e dell’Indo-Pacifico, oltre alla cooperazione dei due Paesi con il Giappone. (Was)