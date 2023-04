Francia: indagato il 15enne sospettato dell'omicidio di una bambina di 5 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato iscritto nel registro degli indagati l'adolescente di 15 anni sospettato di aver ucciso Rose, una bambina di 5 anni ritrovata morta nei giorni scorsi in un appartamento a Rambervillers, in Francia. Lo ha annunciato il procuratore di Epinal, Frederic Nahon. Il corpo della bambina è stato trovato in un sacco di plastica. Secondo quanto riferiscono i media locali, durante il fermo il ragazzo è rimasto in silenzio. La premier francese Elisabeth Borne ha definito l'episodio come un "dramma spaventoso" esprimendo tutta la sua "compassione" per i familiari della vittima.(Frp)