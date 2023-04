Regno Unito-Italia: Meloni e Sunak confermano intesa su migranti, difesa e Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’amicizia che si basa su decenni di collaborazione ma che ora riparte, come in un nuovo inizio. Da queste parole, espresse dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal primo ministro britannico Rishi Sunak, emerge la grande convergenza fra Italia e Regno Unito. Una visita, tuttavia, che rischiava di restare segnata visto che la maggioranza di governo oggi non è riuscita ad approvare il Def e lo scostamento di bilancio. Su questo tema, tuttavia, Meloni ha voluto rassicurare, definendo la mancata approvazione odierna non un segnale politico ma uno scivolone frutto di un “eccesso di sicurezza”. “Avendo fatto qualche anno di Parlamento quando si devono dare segnali politici si danno su cose secondarie”, ha proseguito. “Credo che sia stata superficialità, che non so dire se sia meglio o peggio ma è qualcosa a cui si rimedia con un confronto fra di noi”, ha proseguito. “Il Def verrà approvato dal Parlamento nei prossimi giorni, nelle prossime ore, e manterremo il nostro impegno”, ha spiegato il premier. (segue) (Rin)