Argentina: ministro Economia convocherà imprenditori per accordo sui prezzi (2)

- "È inspiegabile che ci siano tentativi di ritoccare i prezzi in base all'aumento del dollaro 'blu' quando le importazioni vengono date al prezzo del dollaro ufficiale. Non sono aumenti giustificati nella macroeconomia. Controlleremo che ci sia approvvigionamento dei prodotti e rispetto degli accordi sui prezzi", ha affermato il ministro. Massa ha sostenuto che il governo argentino cercherà prima di stabilizzare i mercati e il funzionamento macroeconomico e poi, a partire da questo fine settimana, convocherà gli imprenditori "a dare un percorso di stabilità di 90 giorni che permetta alle persone di vivere senza paura e avere la sicurezza che lo Stato adempia il suo ruolo" e ha aggiunto che "quando il mercato non dà certezze, è indispensabile che lo Stato intervenga e affermi il suo ruolo di regolatore dei rapporti sociali". (Abu)