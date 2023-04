Brasile: Minas Gerais lancia progetto per favorire sviluppo in regione di produzione litio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto Litio Valle Brasile punta a generare benefici per i municipi che ospitano la più grande riserva di litio del paese, nel nord e nord-est dello stato di Minas Gerais. L'obiettivo del lancio internazionale è attrarre nuove imprese e investimenti nella regione. A tal fine, il governo statale e i municipi formuleranno politiche di incentivo oltre che organizzare corsi per favorire manodopera qualificata specializzata e fornire infrastrutture per supportare l'installazione di nuovi progetti di estrazione mineraria. "Il progetto prevede che la regione diventi non solo un fornitore di materie prime, ma anche un importante centro per lo sviluppo e la fabbricazione di prodotti, tecnologia e innovazione attorno al litio", ha affermato Zema. (segue) (Brb)