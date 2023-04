Brasile: la cinese Great Wall Motors avvia la produzione di Pickup ibrida a etanolo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Gwm aveva il 5 luglio 2021 chiuso l'accordo per l'acquisto dello stabilimento di Iracemapolis, dopo che la compagnia tedesca aveva disposto la dismissione della fabbrica a seguito della decisione di interrompere la propria produzione in Brasile. Dal canto suo la Gwm aveva mostrato più volte la volontà di avviare una propria linea di produzione in Brasile. In Brasile Gwm segue il piano di internazionalizzazione dell'azienda cinese, che negli ultimi due anni ha iniziato a produrre in Russia e Thailandia, e sta per fare altrettanto in India. In Thailandia la Gmw ha acquisito uno stabilimento della statunitense General Motors (Gm) e si appresta a fare altrettanto in India. (segue) (Brb)