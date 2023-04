Mes: Foti (Fd'I), abbiamo necessità di promuovere crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ratifica del Mes e utilizzo "sono due concetti del tutto diversi. Sotto questo profilo sicuramente il centrodestra non vuole fare ricorso ad un eventuale utilizzo del Mes. Per quanto riguarda il Patto di stabilità e crescita penso che vi siano una serie di Nazioni tra cui l'italia che hanno problemi diversi dagli altri". Lo ha dichiarato a Porta a Porta il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti. "Noi abbiamo un debito pubblico molto elevato ma abbiamo anche la necessità di promuovere la crescita. In questa bozza vedo più che altro molta stabilità ma poco futuro di crescita. La nostra Nazione non ha bisogno di questo", ha aggiunto.(Rin)