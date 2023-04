© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi in Parlamento "attestato di incapacità per la maggioranza Meloni. Non sono in grado di spendere i fondi del Pnrr, non sono in grado di approvare il Def per famiglie e imprese. Se sono incapaci, si facciano da parte". Lo scrive su Twitter il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.(Rin)