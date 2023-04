Rpt - Lazio: commissariamento Ater fino a giugno 2024, giunta Rocca approva rinnovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- (Ripetizione con testo corretto) - La Giunta regionale del Lazio, presieduta da Francesco Rocca, ha approvato la delibera per il rinnovo della gestione commissariale dell'Ater della provincia di Roma sino alla nomina degli organi di amministrazione e comunque non oltre il 30 giugno 2024. Secondo quanto previsto dalla delibera, con successivo decreto del presidente Rocca si provvederà alla nomina di un nuovo commissario straordinario dell’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica della provincia di Roma. (Rer)