Ambiente: von der Leyen, sul clima contano i fatti, Paesi sviluppati facciano la loro parte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi sviluppati devono fare la loro parte per quanto riguarda il contrasto al cambiamento climatico, visto che sono loro ad inquinare più di tutti: contano i fatti. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, durante un panel organizzato nel quadro del Global Citizen Summit a New York. “L’Unione europea ha contribuito per 23 miliardi all’obiettivo di 100 miliardi annui per aiutare i Paesi in via di sviluppo a ridurre le emissioni inquinanti e combattere il cambiamento climatico ma dobbiamo fare ancora di più: ad esempio investendo nella produzione di idrogeno verde e nella mobilità elettrica”, ha detto. (Was)