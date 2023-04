Regno Unito-Italia: Meloni e Sunak confermano intesa su migranti, difesa e Ucraina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Accolta oggi pomeriggio al numero 10 di Downing Street, a Londra, Meloni ha ringraziato l’omologo per la calorosa accoglienza – Sunak le ha dato il benvenuto in italiano con sentito “grazie Giorgia di essere venuta a Londra” – ma anche affermato come Italia e Regno Unito possano “fare molto di più” per rafforzare le loro relazioni bilaterali. E di rapporti solidi ha parlato nelle dichiarazioni che hanno preceduto il colloquio anche il primo ministro britannico: "La nostra amicizia si basa su decenni di collaborazioni, nel G7 e nella Nato. Ma anche sullo stretto legame tra la nostra gente e la nostra economia", ha spiegato Sunak. "La nostra relazione bilaterale è molto forte", ha detto Sunak al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in visita a Downing Steet. "Ricordo che l'anno scorso sono stato molto orgoglioso di annunciare insieme a te il programma di cooperazione Global Combat Air Programme (Gcap)", ha detto Sunak. (segue) (Rin)