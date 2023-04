Regno Unito-Italia: Meloni e Sunak confermano intesa su migranti, difesa e Ucraina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’amicizia rafforzata dalla convergenza delle posizioni su diversi dossier: “La lotta ai trafficanti e all'immigrazione clandestina è qualcosa che i governi di Italia e Regno Unito stanno facendo molto bene: sto seguendo il tuo lavoro e sono assolutamente d'accordo", ha detto Meloni, sottolineando che i governi dei due Paesi sono dalla stessa parte su alcuni grandi temi, come la difesa e l’Ucraina. “Se non combattiamo con l’Ucraina non vincerà più la forza del diritto ma la legge del più forte”, ha affermato Meloni. Dichiarazioni completamente condivise dall’omologo britannico, secondo cui i valori di Regno Unito e Italia sono allineati ed è per questo che i due Paesi possono lavorare così bene affrontando diverse sfide. Sunak ha fatto riferimento sia all'invasione illegale della Russia in Ucraina, sia all'immigrazione clandestina, "che è qualcosa che accomuna entrambi", ha detto il primo ministro britannico. "Oggi rafforzeremo ancora di più la nostra cooperazione in questi e altri settori", ha aggiunto il premier. "È un piacere continuare a lavorare insieme", ha chiosato il primo ministro britannico. (segue) (Rin)