Regno Unito-Italia: Meloni e Sunak confermano intesa su migranti, difesa e Ucraina (5)

- E sul memorandum è proprio Meloni ad affermare in un colloquio informale con i giornalisti nel suo hotel a Londra che “oggi l’Italia ha portato a casa un ottimo risultato”. “Il memorandum d’intesa siglato con il Regno Unito è qualcosa su cui diversi governi hanno provato a lavorare ma senza riuscirci”, ha spiegato. “Io e il primo ministro Sunak abbiamo avuto un lunghissimo bilaterale, durato penso un’ora e mezza, abbiamo discusso di molte altre cose, c’è un ottimo feeling fra di noi e c’è voglia di lavorare insieme”, ha detto. “Il risultato di oggi è stato importante su materie come difesa, l’Ucraina – tema su cui l’Italia in prima fila, come noi abbiamo fatto la Conferenza sulla ricostruzione loro la faranno il mese prossimo –, immigrazione illegale, una quesitone sulla quale noi e il Regno Unito, per diverse ragioni, lavoriamo con determinazione. La nostra convergenza può aiutare soprattutto nei canali multilaterali”, ha affermato Meloni. (Rin)