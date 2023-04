Difesa: Hensoldt punta sulle acquisizioni, anche in Leonardo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo per l'elettronica per la difesa tedesco Hensoldt punta sulle acquisizioni, anche in Leonardo da cui è controllata insieme al governo federale con una quota paritaria del 25,1 per cento. È quanto dichiarato dall'amministratore delegato dell'azienda, Thomas Mueller, il cui obiettivo è fare di Hensoldt una delle principali società europee di elettronica per la difesa. Al tal fine, per l'Ad “la cosa più ovvia” sarebbe rilevare questo settore da Leonardo. “Sarebbe una strada possibile” e anche ipotizzabile ipotizzabile nel breve periodo, ha sottolineato l'amministratore delegato di Hensoldt. Mueller ha poi osservato che, mentre negli Stati Uniti poche industrie della difesa dominano il mercato, in Europa il comparto è considerato notevolmente frammentato. Hensdolt intende quindi “consolidare attivamente” questo mercato e “non essere inghiottita” dalla concorrenza. Mueller ha evidenziato che, “nel lungo periodo, dobbiamo essere su un piano di parità” con gli Usa. In questa prospettiva, l'Ad vede Hensoldt in una buona posizione di partenza, in quanto l'azienda è specializzata nella valutazione dei dati sul campo di battaglia con intelligenza artificiale. Con riguardo alle acquisizioni, per Mueller “si può anche parlare con Thales”, gruppo francese per gli armamenti, sebbene il governo di Parigi vede la difesa come un'industria strategica. Secondo l'Ad di Hensoldt, “alla fine, la Francia si piegherà alla forza normativa del fatto che non si può fare tutto da soli”. Per le acquisizioni, ha infine affermato Mueller, un candidato è anche il conglomerato per la difesa tedesco Rheinmetall, che dispone di “comparti” in cui le due aziende potrebbero “lavorare bene insieme”. (Geb)