Imprese: ProSiebenSat1 taglia i dividendi per l'esercizio 2022

- Il gruppo televisivo tedesco ProSiebenSat1 ha comunicato un drastico taglio dei dividendi per l'esercizio 2022, a 5 centesimi dagli 80 del 2021. L'azienda ha motivato la decisione con la revisione della sua politica in materia. Nella misurazione delle distribuzioni per gli azionisti, la società tiene ora conto del contesto economico generale e dell'utile netto consolidato rettificato, con particolare attenzione a un “livello appropriato” del rapporto di indebitamento. Inoltre, ProSiebenSat1 considera i requisiti per gli investimenti nel settore operativo e per l'attuazione di opzioni di crescita strategica, in particolare nel comparto dell'intrattenimento. Per il pagamento dei dividendi, il dato di riferimento rimane l'utile netto consolidato rettificato. Il gruppo intende versare agli azionisti dal 25 al 50 per cento, non più la metà come in precedenza. ProSiebenSat1 ha, infine, annunciato che, dal primo maggio prossimo, il direttore finanziario Ralf Gierig verrà sostituito da Martin Mildner. (Geb)